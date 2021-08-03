Издатель анонсирует игру по новой франшизе уже в этом месяце.

Общие продажи Grand Theft Auto V на всех платформах превысили отметку в 150 миллионов копий. А тираж ковбойского экшена Red Dead Redemption 2 составил 38 миллионов копий.

Согласно финансовому отчету издателя Take-Two, в многопользовательском режиме, GTA Online, аудитория за два последних года увеличилась на 72%. В то время как в мультиплеере Red Dead Online за аналогичный период количество игроков выросло только на 18%.

Компания также сообщила о продажах других своих игре:

NBA 2K – тираж баскетбольного симулятора достиг 112 миллионов копий;

Borderlands 3 – 13 миллионов копий;

The Outer Worlds – более 4 миллионов копий;

Civilization – все части франшизы продались тиражом 58 миллионов копий;

BioShock – продажи трилогии достигли отметки в 38 миллионов копий.

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Несмотря на хорошие показатели, выручка издателя в прошедшем квартале снизилась на 2%, а продажи – на 29%, в сравнение с аналогичным периодом 2020-го года. Однако в Take-Two утверждают, что сравнивать эти два периода некорректно, так как в прошлом году из-за начавшейся пандемии активность игроков резко увеличилась.

Также в отчете стало известно, что в этом месяце 2K, дочерняя компания издательства Take-Two, планирует анонсировать игру по новой франшизе. Ее хотят выпустить до конца марта 2022 года.

Напомним, что Grand Theft Auto V – это одна из самых популярных и успешных видеоигр в истории. Ко количеству проданных копий GTA V уступает только игре Minecraft.

Улучшенная версия GTA V для Xbox Series X и PlayStation 5 выйдет 11 ноября 2021 года. В течение трех месяцев с момента релиза некстген-патча многопользовательский режим игры будет бесплатным для подписчиков PS Plus.

Автор: Сергей Коршунов