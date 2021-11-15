Такая сборка сильно отличается от оригинальной экшен-RPG.

Автор YouTube-канала Digital Dreams выпустил новый ролик. Он решил оригинально отпраздновать выпуск юбилейного издания The Elder Scrolls V: Skyrim. Энтузиаст установил для игры 1300 модификаций и продемонстрировал, насколько сильно ее можно улучшить.

Ранее знаменитую экшен-RPG от Bethesda Game Studios запускали в комплекте с 300 и даже 500 модами. Однако Digital Dreams побил все рекорды. В его ролике The Elder Scrolls V: Skyrim выглядит действительно красиво. Благодаря фанатским творениям в игру удалось добавить текстуры высокого разрешения, реалистичную растительность, мягкие тени, улучшенные анимации и впечатляющие визуальные эффекты. На видео есть момент, где идет проливной дождь, а ветер колышет траву. При просмотре этого отрезка создается впечатление, что Skyrim превратилась в современный блокбастер. Она не выглядит как игра десятилетней давности.

Что еще улучшил энтузиаст

Digital Dreams повысил дальность прорисовки. Благодаря этому объекты на дистанции просматриваются гораздо четче.

Блогер изменил освещение. Оно стало более насыщенным и одновременно приземленным, что усиливает атмосферу The Elder Scrolls V: Skyrim.

Модели персонажей тоже были обновлены. Модификации подтянули их до современных стандартов.

Напомним: The Elder Scrolls V: Skyrim вышла 11 ноября 2011 года на ПК, Xbox 360 и PS3. Позже она появилась на всех консолях двух следующих поколений.

Автор: Назар Степорук