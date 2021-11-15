Автор YouTube-канала Digital Dreams выпустил новый ролик. Он решил оригинально отпраздновать выпуск юбилейного издания The Elder Scrolls V: Skyrim. Энтузиаст установил для игры 1300 модификаций и продемонстрировал, насколько сильно ее можно улучшить.
Ранее знаменитую экшен-RPG от Bethesda Game Studios запускали в комплекте с 300 и даже 500 модами. Однако Digital Dreams побил все рекорды. В его ролике The Elder Scrolls V: Skyrim выглядит действительно красиво. Благодаря фанатским творениям в игру удалось добавить текстуры высокого разрешения, реалистичную растительность, мягкие тени, улучшенные анимации и впечатляющие визуальные эффекты. На видео есть момент, где идет проливной дождь, а ветер колышет траву. При просмотре этого отрезка создается впечатление, что Skyrim превратилась в современный блокбастер. Она не выглядит как игра десятилетней давности.
Что еще улучшил энтузиаст
- Digital Dreams повысил дальность прорисовки. Благодаря этому объекты на дистанции просматриваются гораздо четче.
- Блогер изменил освещение. Оно стало более насыщенным и одновременно приземленным, что усиливает атмосферу The Elder Scrolls V: Skyrim.
- Модели персонажей тоже были обновлены. Модификации подтянули их до современных стандартов.
Напомним: The Elder Scrolls V: Skyrim вышла 11 ноября 2011 года на ПК, Xbox 360 и PS3. Позже она появилась на всех консолях двух следующих поколений.