"Ведьмак 3" стала выглядеть намного красивее.

Графика всегда была одним из достоинств The Witcher 3: Wild Hunt. Игра и сейчас способна тягаться с новыми блокбастерами, а на релизе в 2015 году она затмевала всех конкурентов. Но даже "Ведьмаку 3" есть куда стремиться. Проект может выглядеть еще лучше, что доказал автор YouTube-канала Digital Dreams. Блогер установил для The Witcher 3: Wild Hunt более 50 модификаций и значительно подтянул ее визуальную составляющую.

Свою работу энтузиаст продемонстрировал в свежем ролике. Кадры видео показывают, как главный герой Геральт из Ривии гуляет по локациям в разное время суток. Если присмотреться, то удастся увидеть, что Digital Dreams добавил текстуры высокого разрешения, реалистичную растительность, повышенную дальность прорисовки и улучшенные визуальные эффекты. Особенно впечатляет объемный туман, который простирается над лесистой местностью.

Все эти новшества гарантировал набор модификаций Apex Realistic Reshade, а для модернизации освещения энтузиаст использовал проект Wiedzmin Lighting. Оно стало более натуральным и насыщенным, что помогло подчеркнуть другие графические достоинства The Witcher 3: Wild Hunt. Создатели творения также исправили ошибки с освещением, которые присутствовали в оригинальной игре.

На видео "Ведьмак 3" исполняется весьма плавно, несмотря на количество модификаций и разрешение 8К. Однако стоит учитывать, что Digital Dreams обладает мощным ПК с AMD Ryzen 9 3900X и NVIDIA GeForce RTX 3090 на борту. Более слабые системы могли бы не справиться с нагрузкой.

О чем The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — это заключительная часть игровой трилогии "Ведьмак", созданной по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Игра рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии.

"Ведьмак 3" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Третью часть восторженно приняли критики и пользователи. Творение CD Projekt RED заслуженно получило титул "Игра года" и оказало значительное влияние на индустрию.

Автор: Назар Степорук