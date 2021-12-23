Это было невероятно сложное испытание для энтузиаста.

Спидраннеры — это люди, которые пытаются как можно быстрее пройти конкретную игру и побить рекорд. Иногда они ставят перед собой дополнительные цели, чтобы усложнить путь к финалу. Недавно один из таких сумасшедших забегов исполнил автор YouTube-канала Hayete Bahadori. Он прошел Assassin's Creed IV: Black Flag со 100 % синхронизацией без получения урона.Читайте такжеИгрок прошел Mario 64 с завязанными глазами менее чем за два часа

Испытание блогера длилось 9 часов 18 минут. Забег можно полностью посмотреть в ролике ниже. Чтобы достичь 100 % синхронизации, Hayete Bahadori требовалось завершить все сюжетные миссии вместе с дополнительными целями. Второстепенные активности, например, поиск сокровищ, здесь не учитываются. Важно отметить, что в Assassin's Creed IV: Black Flag есть три момента, когда нельзя избежать урона. Они заскриптованы, поэтому не учитывались в достижении. То же самое касается сюжетных столкновений кораблей — от них никуда не деться.

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