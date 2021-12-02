Впечатляющей графики удалось добиться благодаря модификациям и максимальным настройкам.

В сентябре текущего года Rockstar Games выпустила трейлер Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Пользователи встретили ролик критикой, так как не увидели значимых улучшений по сравнению с версией игры для прошлого поколения консолей. Разработчики лишь подкорректировали освещение и сделали модели персонажей более четкими. А недавно автор YouTube-канала INTER продемонстрировал, насколько сильно можно прокачать GTA V.

При просмотре ролика блогера создается впечатление, что Grand Theft Auto V превратилась в некстген-проект. Энтузиаст очень удачно подобрал модификации для улучшения игры, и при этом он сумел сохранить ее стилистику. С помощью модов INTER повысил разрешение и качество текстур, увеличил дальность прорисовки, добавил более реалистичную растительность и изменил освещение.

Сильнее всего работа блогера впечатляет в ночное время. Темнота позволяет скрыть некоторые шероховатости и насладиться прокаченным освещением. Оно значительно усиливает эффект от остальных улучшений.

Какие еще изменения реализовал INTER

Блогер добавил обновленные визуальные эффекты и анимации. Это заметно при стрельбе по машинам и стеклам.

Благодаря модификации ReShade с шейдером RayTraced Global Illumination в Grand Theft Auto V появились реалистичные отражения.

INTER также изменил погодные условия. Он добавил снег и сделал пасмурность более впечатляющей.

Автор: Назар Степорук