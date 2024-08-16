Хвалят битвы с боссами, графику и повествование, но ругают левелдизайн, разнообразие противников и оптимизацию.

16 августа спало эмбарго на обзоры Black Myth: Wukong – нового Souls-like экшена по мотивам китайской мифологии, который в топе "вишлистов" Steam прямо сейчас занимает первое место. Геймплейные ролики и трейлеры и правда выглядели очень хорошо, но часто бывает так, что реальный продукт выходит куда хуже.

С Black Myth Wukong этого не произошло, но есть парочка моментов. Рейтинг игры на Metacritic сейчас равен 82 из 100 на основании почти 50 рецензий. Большая часть обзоров оказалась в "зеленой" зоне, хотя некоторые СМИ выставили "Вуконгу" 60/100 возможных, что повлияло на его средний бал.

Что хвалят

Захватывающие кинематографические сражения с боссами.

Отличную боевую систему с возможностью трансформироваться в других героев.

Потрясающую графику, "одна из самых красивых игр на рынке".

Увлекательный сюжет, за которым интересно следить, и мир игры, в котором интересно находится.

Множество секретов, которые интересно искать.

В плане хардкора "Вуконг" это не Elden Ring или игры From Software – игра скорее напоминает современные части серии God of War.

За что ругают:

"Раздражающий" дизайн уровень, из-за чего в некоторых локациях сложно ориентироваться.

Невысокое разнообразие противников, в основном жалобы касаются второй половины игры.

Заметные "скачки" в сложности, из-за которых некоторые сегменты игры ощущаются "гораздо более сложными", чем предыдущие.

Почти все журналисты отметили, что у Black Myth: Wukong есть проблемы с оптимизацией, пусть их и нельзя назвать критическими. Но игрокам следует приготовиться к тому, чтобы для комфортного прохождения игры придется понижать настройки.

Напомним, амбициозный экшен с элементами RPG по мотивам китайской мифологии расскажет о приключении Избранного, которому предстоит пройти через череду испытаний и приподнять завесу тайны над великой легендой. В основу игры лег классический роман 16 века "Путешествие на Запад".

Релиз Black Myth Wukong состоится 20 августа 2024 года на ПК и PlayStation 5.

Black Myth Wukong попал в наш список проектов, на которые стоит обратить внимание в августе 2024 года. В последний месяц лета игровая индустрия понемногу начала выходить из своего "летнего отпуска" и начала радовать громкими релизами.

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