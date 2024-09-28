Утверждается, что разработчики украли художественный стиль у китайской художницы

Разработчиков Black Myth: Wukong обвинили в плагиате художественного стиля игры. Утверждается, что Game Science украла концепт брони главного героя игры.

Китайская художница под ником RuanJia сообщила в своём Twitter, что Game Science украла у неё концепт-арт древней китайской брони. Художница утверждает, что здесь речь идёт не о вдохновении и референсе, а о прямом плагиате: дизайн художников Game Science полностью повторяет стиль RuanJia, вплоть до толщины кистей и выбора цветов. Контент-мейкер считает, что её работу просто скопировали и вставили в игру.

Немного о Black Myth: Wukong

Black Myth Wukong вышла 20 августа, её разработала малоизвестная китайская студия Game Science. Сразу же после релиза она взорвала чарты Steam. Игра достигла отметки в 2,2 миллиона одновременных игроков, став самой популярной сюжетной одиночной игрой в истории платформы и заняв второе место по общему онлайну среди всех игр.

Рейтинг игры в Steam остаётся "Крайне положительным" с более чем 120 тысячами обзоров. Журналисты также хвалят игру, выделяя зрелищную боевую систему и разнообразных боссов.

Игра основана на классическом романе XVI века "Путешествие на Запад" и рассказывает о приключениях Избранного в мире китайской мифологии.

Напомним, что журналисты сообщили о плохой производительности Monster Hunter Wilds на Playstation 5. Уже опробовавшие игру жалуются на нестабильный фреймрейт и непрогруженные текстуры.

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