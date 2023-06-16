В ролике показали события, которые будут разворачиваться в истории.

Студия Tindalos Interactive и издательство Focus Entertainment выпустили сюжетный трейлер Aliens: Dark Descent — изометрического шутера во вселенной "Чужих".

В ролике показали нарезку из событий, которые будут разворачиваться в истории. Как сообщается на видео, ксеноморфов нашли на какой-то шахте. Затем их забрали на корабль под названием "Бентонвилль", где монстры очнулись и убили весь экипаж.

Из трейлера также становится понятно, что корпорация хотела использовать чужих для собственной выгоды: экспериментов и создания новых лекарств. Но одна из героинь выступила против и решила нарушить эти планы ради спасения людей. Параллельно в ролике демонстрируются сражения, в которых отряд солдат противостоит опасным ксеноморфам.

Подробнее об Aliens: Dark Descent

Это отрядный шутер с видом сверху, где предстоит управлять командой морпехов. Бойцов отправили на луну Лета, чтобы предотвратить размножение ксеноморфов, которые вырвались на свободу в результате действий корпорации "Вейланд-Ютани".

Основная геймплейная особенность Aliens: Dark Descent — управление соратниками. Бойцам можно отдавать разные приказы, чтобы эффективно вести сражение.

К важным аспектам игры относятся разветвленные локации, элементы выживания с необходимостью создавать безопасные зоны, возможность прокачивать союзных бойцов и так далее.

Aliens: Dark Descent выйдет 20 июня 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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