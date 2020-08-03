Netflix снимет фильм по мотивам игры Beyond Good & Evil

Для создания фильма будут использовать реальных актеров и анимацию.

Онлайн-кинотеатр Netflix снимет адаптацию игры Beyond Good & Evil от Ubisoft.

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Режиссером картины станет Роб Леттерман ("Детектив Пикачу", "Монстры против пришельцев"), а поиски сценаристов пока продолжаются, сообщает Hollywood Reporter.

Для создания фильма будут использовать реальных актеров и анимацию. Отмечается, что сейчас производство ленты находится на раннем этапе.

Beyond Good & Evil - игра в жанре action-adventure, разработанная и изданная подразделениями Ubisoft. В конце 2003 года была выпущена для платформ Gamecube, ПК, PlayStation 2 и Xbox. Версия игры для платформ Xbox 360 (XBLA) и PlayStation 3 была выпущена в 2011 году.

Главная героиня игры - фотожурналистка Джейд, становится членом повстанческой организации "Сеть ИРИС", распространенной по всей вселенной. Ей предстоит скрытно запечатлеть на фотографиях заговор инопланетных захватчиков на планете Хиллия.

Напомним, Netflix и Ubisoft договорились о выпуске аниме-сериала по мотивам серии игр Splinter Cell.

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