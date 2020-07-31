Netflix снимет аниме по мотивам игры Splinter Cell - СМИ

Netflix выпустит два сезона сериала, в которых суммарно будет 16 эпизодов.

Netflix и Ubisoft договорились о выпуске аниме-сериала по мотивам серии игр Splinter Cell.

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Сценаристом и исполнительным продюсером проекта станет Дерек Колстад ("Джон Уик"), сообщает Variety.

Согласно информации источников издания, Netflix выпустит два сезона сериала, в которых будет суммарно 16 эпизодов. Отмечается, что на данный момент Netflix и Ubisoft отказались комментировать подробности сделки.

Splinter Cell - серия компьютерных игр в жанре стелс-экшена, курировавшаяся американским писателем Томом Клэнси. Главный герой серии - Сэм Фишер - специальный агент вымышленного подразделения АНБ, специализирующийся на скрытном проникновении. В ходе нескольких игр Фишер разрушает планы террористов, угрожающих безопасности США.

Напомним, стриминговый сервис Netflix официально анонсировал приквел сериала «Ведьмак» с подзаголовком Blood Origin.

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