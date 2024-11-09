Разработчики Age of Wonders 4 устроили бесплатные выходные.

В Steam проходят бесплатные выходные игры Age of Wonders 4, пошаговой стратегии от Paradox Interactive.

Age of Wonders 4 продолжает знаменитую серию стратегий, объединяющих элементы 4X и пошаговой тактики, и позволяет создать уникальную фэнтезийную империю. Вы сможете выбирать из разнообразных рас, культур и магических традиций, настраивая свою фракцию по собственному вкусу.

Age of Wonders 4 предлагает глубокий геймплей с обширными возможностями для исследования, дипломатии и военных действий. Нелинейный сюжет и динамичная система событий обеспечивают высокую реиграбельность, а ваши решения будут напрямую влиять на мир игры и его обитателей.

Видео дня

Релиз игры призошёл весной 2023-го и к концу года Age of Wonders 4 стала одной из самых высоко оценённых игр года, получив 83 балла на Metacritic.

Бесплатные выходные в Steam пройдут до 11 ноября. Кроме того, сейчас игру можно купить с хорошей скидкой в 35% за 792 гривны.

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