BioWare объявила конкурс скриншотов.

Разработчики Dragon Age: The Veilguard организовали конкурс скриншотов среди игроков. Победители получат видеокарту RTX 4080 Super и коллекционное издание игры.

Об этом BioWare объявила в своих социальных сетях. Конкурсантам необходимо опубликовать скриншот, сделаный с помощью игрового фоторежима с хештегом #DragonAgePhotoModeContest.

Оценивать скриншоты будут жюри, состоящие из разработчиков BioWare. Работы будут оценивать по креативности, концептуальности и органичности. Приём заявок продлится до 18 ноября.

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Призовых мест будет пять: два первых места получат RTX 4080 Super и коллекционное издание Dragon Age: The Veilguard со светящимся клинком Соласа. Остальные три победителя так же получат коллекционку.

Релиз Dragon Age: The Veilguard произошёл 31 октября. Игра доступна на ПК, Xbox Series и Playstation 5. Игра получила достаточно тёплый приём от критиков заработав 83 балла на Metacritic.

Кроме того, новая Dragon Age побила рекорд по единовременному онлайну в Steam среди всех игр BioWare. На пике в неё играло более 70 тысяч человек.

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