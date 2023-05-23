Акция продлится до 29 мая.

Крупные издательства регулярно проводят акции со скидками на свои игры в Steam. Этим способом они пытаются привлечь новую аудиторию в собственные проекты. Недавно такую распродажу организовала Electronic Arts, предложив скидки до 90%.

Акция продлится до 29 мая, точное время окончания не указано. Среди товаров по сниженной цене представлены отдельные новинки. Сюда относятся ремейк Dead Space и Wild Hearts. А вот совсем недавняя Star Wars Jedi: Survivor скидку пока не получила.

Сильнее всего снизилась цена на знаменитые хиты от Electronic Arts. Сюда входят игры из серий Dragon Age, Battlefield, Mass Effect и других.

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Лучшие предложения на распродаже Electronic Arts

Battlefield 2042 — 374 гривны;

Ремейк Dead Space — 1199 гривен;

FIFA 23 — 509 гривен;

Need for Speed Unbound — 509 гривен;

Wild Hearts — 1189 гривен;

Command & Conquer Remastered Collection — 104 гривны;

Dead Space 2 — 174 гривны;

A Way Out — 159 гривен;

Lost in Random — 159 гривен;

Battlefield V — 324 гривны;

Dragon Age: Origins - Ultimate Edition — 119 гривен;

Titanfall 2 — 79 гривен;

Spore — 69 гривен;

Dead Space — 174 гривны;

Battlefield 4 — 299 гривен;

Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition — 127 гривен;

Mass Effect Legendary Edition – 374 гривны.

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