Акция продлится в течение недели.

Студия 4A Games, основанная украинскими разработчиками, решила отпраздновать десятилетие Metro: Last Light. Компания организовала раздачу полного издания игры в Steam.

Акция начнется завтра, 18 мая, и продлится в течение недели. За это время любой желающий сможет посетить страницу Metro: Last Light Complete Edition в Steam и добавить проект в личную библиотеку. Важно отметить, что речь идет об оригинальной версии шутера со всеми дополнениями. Обновленное издание игры с подзаголовком Redux раздавать не планируют. Его можно приобрести за 279 гривен.

Важно отметить, что страницы Metro: Last Light Complete Edition пока нет в Steam. Игру вернут в сервис на период раздачи, а потом снова уберут. Оригинальный шутер, как и Metro 2033, сняли с продажи после релиза версии Redux.

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Metro: Last Light — основные подробности

Это вторая часть серии шутеров от студии 4A Games и издательства Deep Silver. Сюжет игры разворачивается в метрополитене под разрушенной в результате ядерной войны Москвой. После событий предыдущей части главный герой Артем получил шанс исправить свою ошибку, а заодно и предотвратить глобальный конфликт, который назревает среди двух могущественных группировок.

При прохождении Metro: Last Light пользователям предстоит исследовать тоннели метро, станции и даже руины города на поверхности. Постапокалиптическая атмосфера с элементами хоррора всегда была одной из главных особенностей серии.

В сражениях с мутантами и людьми предстоит использовать разнообразное оружие со своими уникальными свойствами. Помимо прямых столкновений, есть возможность скрытно устранять противников. Для этого необходимо выключать источники света и изучать маршруты передвижения противников.

Metro: Last Light получила 49 349 отзывов в Steam, 89% из которых положительные.

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