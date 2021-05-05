Над дизайном фирменной обуви работал художник Юджин Морисава, ответственный за внешний вид PS5.

Баскетболист команды LA Clippers Пол Джордж совместно с Nike и Sony представил ограниченную серию кроссовок в стиле консоли PS5. Они получили название PG 5 PlayStation 5.

Как рассказал спортсмен в блоге PlayStation, над кроссовками работали дизайнеры Nike и PlayStation, включая художника Юджина Морисаву, ответственного за внешний вид PS5.

Цвет кроссовок вдохновлен промышленным дизайном PlayStation 5, на язычках обуви есть логотипы Пола Джорджа (PG) и PlayStation (PS5). Также на кроссовках нанесены такие же фирменные пиктограммы, как и на геймпаде DualSense.

Уникальные кроссовки поступят в ограниченную продажу с 14 мая по цене в $120.

Напомним, ранее свои кроссовки вместе с Nike и PlayStation выпустил репер Трэвис Скотт. Вместе с фирменной обувью под названием Nike Dunk Low он презентовал линейку одежды, в том числе футболки и толстовки разных цветов с логотипом PlayStation.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов