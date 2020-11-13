В рамках презентации артист разыграет пару фирменной обуви среди своих фанатов.

Популярный американский рэпер Трэвис Скотт презентовал кроссовки и линейку одежды, созданные совместно с Nike и компанией PlayStation.

Об этом артист объявил на своем официальном сайте.

Кроссовки получили название Nike Dunk Low. Они выполнены в фирменном стиле рэпера – с перевернутой эмблемой Nike. Рядом логотип PlayStation, а сзади Sony. Также надпись PlayStation на английском и японском языках красуется на подошве кроссовок.

А вот фирменная одежда оказалась не такой креативной – это просто футболки и толстовки разных цветов с логотипом японской компании.

В октябре Sony объявляла, что Трэвис Скотт стал творческим партнером компании.

"Трэвис – невероятно новаторский, постоянно удивляющий артист, который, как и бренд PlayStation, продолжает раздвигать границы. Поэтому мы считаем, что это идеальное партнерство. Когда мы начали это сотрудничество, самым важным было сделать его максимально открытым, чтобы оставалось пространство для изучения интересных и творческих идей", – заявлял директор по маркетингу Sony Эрик Лемпель.

В рамках коллаборации был выпущен специальный трейлер.

Трэвис Скотт и PlayStation

В ролике можно заметить фирменные кроссовки. Они надеты на Масайо Ито – исполнительном вице-президенте инженерного и операционного подразделения PlayStation.

На своей странице в Instagram Трэвис Скотт объявил о конкурсе, в рамках которого разыграет пару уникальных кроссовок среди жителей США.

Трэвис Скотт в играх

Это уже не первая интеграция рэпера с разработчиками игр. Ранее Трэвис Скотт провел виртуальный концерт в королевской битве Fortnite.

Выступление артиста посмотрело 27 миллионов человек.

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Автор: Сергей Коршунов