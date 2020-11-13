Популярный американский рэпер Трэвис Скотт презентовал кроссовки и линейку одежды, созданные совместно с Nike и компанией PlayStation.
Об этом артист объявил на своем официальном сайте.
Кроссовки получили название Nike Dunk Low. Они выполнены в фирменном стиле рэпера – с перевернутой эмблемой Nike. Рядом логотип PlayStation, а сзади Sony. Также надпись PlayStation на английском и японском языках красуется на подошве кроссовок.
А вот фирменная одежда оказалась не такой креативной – это просто футболки и толстовки разных цветов с логотипом японской компании.
В октябре Sony объявляла, что Трэвис Скотт стал творческим партнером компании.
"Трэвис – невероятно новаторский, постоянно удивляющий артист, который, как и бренд PlayStation, продолжает раздвигать границы. Поэтому мы считаем, что это идеальное партнерство. Когда мы начали это сотрудничество, самым важным было сделать его максимально открытым, чтобы оставалось пространство для изучения интересных и творческих идей", – заявлял директор по маркетингу Sony Эрик Лемпель.
В рамках коллаборации был выпущен специальный трейлер.
Трэвис Скотт и PlayStation
В ролике можно заметить фирменные кроссовки. Они надеты на Масайо Ито – исполнительном вице-президенте инженерного и операционного подразделения PlayStation.
На своей странице в Instagram Трэвис Скотт объявил о конкурсе, в рамках которого разыграет пару уникальных кроссовок среди жителей США.
Трэвис Скотт в играх
- Это уже не первая интеграция рэпера с разработчиками игр. Ранее Трэвис Скотт провел виртуальный концерт в королевской битве Fortnite.
- Выступление артиста посмотрело 27 миллионов человек.