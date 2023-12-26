Ролевой игре от Larian Studios хватило небольшой скидки в 10%, чтобы пользователи принялись ее активно покупать.

Сервис Steam опубликовала рейтинг продаж за последнюю неделю. Отмечается, что рейтинг составляется не по количеству проданных копий, а по объему заработанной выручки.

Ведущую позицию в нем занимает Baldur's Gate 3 – первая скидка позволила ролевой игре Larian Studios принести больше выручки за неделю, чем Steam Deck и Call of Duty.

В топе также остается Lethal Company, инди-хит от разработчика одиночки, которой игроки оценили выше всех ААА-игр 2023 года. При этом проект все еще находится в раннем доступе.

Кроме того, в первую десятку вернулись Elden Ring, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 и Hogwarts Legacy – все они доступны со сниженным ценником в рамках зимней распродажи. Акция завершится 4 января.

Топ-10 самых продаваемых игр в Steam

Baldur's Gate 3 Steam Deck Lethal Company Call of Duty Elden Ring Cyberpunk 2077 EA Sports FC 24 Red Dead Redemption 2 Hogwarts Legacy Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Почему Baldur's Gate 3 так популярна

Baldur's Gate 3 доказала всем, что жанр изометрических RPG, который всегда считался "на любителя", в умелых руках расцветает и бьет рекорды популярности.

Игра получилась по-настоящему огромной – сценарий содержит около 2 млн слов и 170 часов кинематографических сцен. Также RPG может похвастаться минимум 10 различными сценариями финала и 17 тысячами вариаций концовки.

Отдельно Baldur's Gate 3 заслуживает похвалы за отсутствие микротранзакций и внутриигровых покупок, предлагая полный и захватывающий игровой опыт с самого начала.

Огромная РПГ от Larian Studios получила официальную украинскую локализацию, а цена игры в Steam со скидкой составляет всего 809 грн.

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