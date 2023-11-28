Проект находится в раннем доступе Steam с 24 октября и продается в украинском регионе за 225 грн.

Инди-хоррор Lethal Company, над которым трудился только один разработчик, стал самым высокооцененным релизом за 2023 год в Steam, по крайней мере, на конец ноября. Новинка обогнала такие ААА-тайтлы, как Baldur’s Gate 3, Resident Evil 4 (2023) и другие.

Согласно порталу SteamDB, оценка Lethal Company составила 97,28%, тогда как на сайте Steam 250 она и вовсе достигла 99 процентов положительных отзывов. И на том, и на другом сервисе инди-хоррор лидирует в топе лучших среди всех игр, выпущенных в уходящем году.

Кроме того, Lethal Company возглавил недельный чарт Steam среди платных и бесплатных игр. По объему продаж она превосходит Call of Duty, Counter-Strike 2 и Cyberpunk 2077, по крайней мере, на данный момент. Прибыль ограничена, но нет никаких сомнений в том, что Lethal Company является сертифицированным хитом и при этом продается в украинском регионе всего за 225 грн.

Примечательно, что Lethal Company вышла в конце октября, но настоящий хайп игры произошел в конце ноября. Достаточно взглянуть на график игроков в Steam:

Lethal Company – неожиданный, но закономерный хит

Это кооперативный хоррор, где нужно собирать хлам и бежать от монстров. Ее можно пройти и в одиночку, но вся суть игры в кооперативе и постоянном общении.

В игре хорошо продуман голосовой чат – он реалистично меняет громкость звука в зависимости от вашего местоположения. Плюс, временами придется принимать тяжелые решения, а уровень ужаса зависит от компании и отношения к делу.

Игра еще находится в раннем доступе, поэтому монстров и опасностей пока не так много. Цель игры тоже довольно примитивная – довести персонажа до максимального ранга и не погубить его (поражение обнуляет прогресс).

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