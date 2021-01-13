В разработке амбициозного проекта примет участие компания Lucasfilm.

Компания Lucasfilm Games совместно с Ubisoft займется разработкой новой игры по мотивам знаменитой кинофраншизы "Звездные войны".

Как передает издание Wired, непосредственно за разработку нового проекта будет отвечать студия Massive Entertainment – дочерняя студии Ubisoft, создавшая ранее дилогию шутеров Tom Clancy’s The Division.

"Мы рады, что наша студия Ubisoft Massive будет плотно сотрудничать с Lucasfilm Games и работать над оригинальным приключением по "Звездным войнам", которое будет непохожим на все, что было раньше", – заявил генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо.

О дате выхода и целевых платформах разработчики сообщат позже. Из подробностей – в игре будет открытый мир, созданный на движке Snowdrop.

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Интересно, что это первый за 8 лет проект по лицензии "Звездных войн", который разрабатывает не Electronic Arts. В 2012 году, после того, как компания Disney приобрела Lucasfilm за $4,05 миллиарда, она закрыла игровое подразделение компании, уволив 150 сотрудников, отменила релиз ожидаемого блокбастера Star Wars 1313 и продала права на создание игр по "Звездным войнам" издательству EA.

Поклонники долгое время критиковали эту сделку. Однако сотрудничество Lucasfilm Games и Ubisoft не означает, что партнерство с Electronic Arts окончено.

"EA была и будет оставаться для нас стратегическим и важным партнером. Но мы действительно почувствовали, что есть место и для других студий", – сообщил Шон Шопто, старший вице-президент по глобальным играм и интерактивным технологиям Disney.

Напомним, что вчера Lucasfilm Games объявили о создании игры про Индиану Джонса. Ее разработает студия MachineGames, известная по серии шутеров Wolfenstein. Видимо на фоне пандемии коронавируса, когда снимать фильмы стало невыгодно, компания Disney дала добро на разработку игр.

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Автор: Сергей Коршунов