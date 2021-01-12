Ее разрабатывают создатели серии шутеров Wolfenstein.

Издательство Bethesda презентовало тизер будущей игры про Индиану Джонса. За разработку игры отвечают создатели серии шутеров Wolfenstein – студия MachineGames.

Дебютный ролик Bethesda опубликовала в Твиттере.

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Продюсером будущей игры выступит глава Bethesda Game Studios, геймдизайнер Тодд Говард (серии The Elder Scrolls и Fallout). Для проекта будет написан оригинальный сценарий. А история не будет основываться на уже вышедших фильмах про Индиану Джонса.

В разработке также примет участие Lucasfilm Games – игровое подразделение компании, которая занималась съемками всех частей кинофраншизи "Индиана Джонс" с Харрисоном Фордом в главной роли.

Про кинофраншизу "Индиана Джонс"

На данный момент снято четыре фильма про Индиану Джонса. Последний – "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" вышел в 2008 году. В производстве у Lucasfilm находится пятый фильм серии. Его премьера намечена на 2022 год. К роли Индианы Джонса вернется Харрисон Форд. А Джордж Лукас и Стивен Спилберг – создатели франшизы – выступят исполнительными продюсерами.

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Автор: Сергей Коршунов