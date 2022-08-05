Они также продемонстрировали редактор персонажа.

Студия Avalanche Software приняла участие в прямой трансляции Autodesk Vision Series. В рамках мероприятия разработчики представили редактор персонажей и сюжетный отрывок из Hogwarts Legacy — новой игры во вселенной "Гарри Поттера".

Увы, кадры опубликовали не в лучшем качестве. Однако они все же позволяют оценить заставку с грифоном и процесс создания персонажей. Редактор героев в проекте включает разные функции. Пользователи смогут выбрать форму лица, цвет кожи, прическу и ее окрас, глаза, одежду и многое другое. Способов сделать уникального мага в целом достаточно.

А что касается сюжетного отрывка, то в нем показывается, как враги усмирили белого грифона. Главный герой узнал зверя и решил вместе с напарницей его освободить. Однако протагонист не успел попасть в крепость до закрытия ворот, поэтому пришлось искать другой способ войти внутрь.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет в 2022 году на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и ПК.

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