Релиз супергеройского экшена про Мстителей состоится 4 сентября.

Бета-версия Marvel's Avengers, игры по мотивам комиксов о Мстителях, стала самой загружаемой в истории PlayStation. Полноценный релиз супергеройского экшена состоится 4 сентября на PS4, Xbox One и ПК.

Об этом компания Square Enix сообщила на своей странице в Twitter.

"Героическое достижение – бета-версия Marvel's Avengers стала самой загружаемой в истории PlayStation. Поздравляю нашу команду", – говорит издатель.

Бета-тестирование игры проходило на протяжении трех недель августа. За этот период Marvel's Avengers опробовало более 6 млн игроков. Однако издатель не сообщил сколько из них было пользователей PlayStation 4.

Геймплей Marvel's Avengers

Что такое Marvel’s Avengers

Marvel's Avengers – это супергеройский экшн от студии Crystal Dynamics и издателя Square Enix.

По сюжету Мстители распадаются из-за трагических событий. Спустя несколько лет супергероям придется объединиться снова, чтобы противостоять глобальной угрозе. Помимо сюжетной кампании в игре будет кооперативный режим для четырех пользователей.

Первым персонажем, которого добавят в игру станет лучница Кейт Бишоп. Она ученица Клифа Бартона по прозвищу Соколиный глаз.

Человек-паук также станет дополнительным персонажем Marvel's Avengers. Его добавят в игру в начале 2021 году, но только на консоли PlayStation.

В конце 2020 года Marvel's Avengers выйдет на консоли нового поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

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Автор: Сергей Коршунов