"Халк крушить!": впечатления после закрытого бета-теста игры "Мстители"

Скажу честно, к Marvel’s Avengers я изначально относился скептически. Уж больно она напоминала игру по мотивам фильма. А мы знаем какими отвратительными бывают игры по фильмам. Но все-таки в основе проекта студии Crystal Dynamics и издателя Square Enix лежит серия комиксов о «Мстителях». К тому же тут можно поиграть сразу за целую команду культовых супергероев. Это и привлекло, хотя опасения после демонстрации геймплея все же оставались.

Ну и конечно никуда не пропал главный вопрос: будет ли в это интересно играть? Все же Marvel’s Avengers – это не классический сюжетно ориентированный экшн в духе серии Batman Arkham, а скорее некий гибрид с ММО в стиле Destiny. У вас есть сюжетная кампания и есть кооперативные рейды, которые можно выполнять в команде с тремя друзьями. Что из этого перетянет на себя одеяло – кооператив или сюжет. С этими вопросами мы зашли на сервера бета-версии игры. Их студия запустила на несколько дней специально для прессы.

Конечно, бета не дала ответы на все вопросы. Но не будем спешить и разберем все по порядку.

Эпичная битва за Сан-Франциско

Про сюжет, который будет доступен в бета-версии разработчики рассказывали недавно в блоге PlayStation. Здесь же мы подробнее опишем завязку игры. Начинается все с миссии «День Мстителей», которую авторы показывали еще на E3 2019. По сюжету в Сан-Франциско случается серия терактов, организованных суперзлодеем Таскмастером. Игроку по очереди дают управлять Тором, Кэпом, Железным Человеком, Халком и Черной Вдовой. У последней кстати будет бой с Таскмастером – ведь они заклятые враги.

Геймплей Marvel's Avengers

Далее на летающем авианосце ЩИТа, хэликэрриере, с опасным источником энергии на борту происходит взрыв. Катастрофа оставляет город в руинах и уносит жизнь Капитана Америки. Кроме того, этот инцидент очень неожиданным образом влияет на выживших жителей Сан-Франциско. Поскольку в трагедии были замешаны технологии Мстителей, всех супергероев признают опасными для общества и команда залегает на дно. Пока Мстители отсутствуют, в мире набирает силу корпорация A.I.M. С ней и придется сразиться героям. Но для начала нужно собрать команду.

За дело берется Брюс Беннер и Камала Хан – будущая Мисс Марвел. Вместе они ищут старое убежище Мстителей, параллельно сражаясь с приспешниками A.I.M. После миссии «День Мстителей» проходит пять лет. Камала и Беннер находят старый хеликэрриер ЩИТа. Это такой хаб, куда вы возвращаетесь после выполнения очередной миссии. Здесь же можно брать задания для кооператива.

Супергеройский геймплей

Естественно, что у каждого персонажа в Marvel’s Avengers есть уникальные способности, но далеко не всеми героями весело играть. К примеру Железный Человек может летать, стрелять из репульсоров, пускать луч из реактора на груди, ставить щит и просто сражаться в рукопашную. А еще ведь есть несколько видов усиленных атак и костюм Халкбастер. Но честно говоря, стрелять в полете, да и летать не очень удобно. Отстреливаться от врагов на ближней дистанции бессмысленно, а рукопашный бой не так впечатляет, как у того же Капитана Америки – жаль, что за него так мало дали поиграть.

К персонажам, которые разочаровали можно отнести и Тора. Его ударам как будто не хватает импакта. Но выглядит все зрелищно – разряды молний, бросание молота во врагов.

А вот кто точно стал моим любимчиком – так это Халк. Играть за него в бете было интереснее всего. Он может с прыжка оглушать врагов, отталкиваться от стен, чтобы прыгать на большие дистанции, отрывать куски асфальта и бросать ими в противников, хватать одного из злодеев и нещадно лупить им другого или сбить им какой-нибудь дрон. Когда заполняется определенная шкала (она есть у всех персонажей, но дает разные умения), Халк может наносить больше урона и при этом лечиться. Также есть и мощные атаки по площади и различные спецприемы. Все навыки можно прокачивать и открывать новые.

Для пущего эффекта некоторое окружение в игре можно ломать – поэтому битвы в закрытых помещениях выглядят неплохо. Хотя сами миссии в основном завязаны на драках – с различными меняющимися условиями. К примеру, в одном из заданий Халк и Камала оказываются где-то в Сибири. Им нужно подключить Джарвиса, искусственный интеллект, к определенным серверам. Пока идет подключение, Халк должен сражаться с врагами, не подпуская их к небольшому пяточку на полу рядом с оборудованием. А потом еще и отыскать в лесу вход в секретную лабораторию, ориентируясь по данным радара.

Помимо Халка, удалось также поиграть Камалой. Она фанатка Мстителей, получившая суперсилы и ставшая Мисс Марвел. Она может удлинять и увеличивать в размерах руки и ноги, чем активно пользуется в бою или, когда нужно перепрыгнуть особенно широкую пропасть. Одна из сверхспособностей Камалы – увеличение в размерах. Она ненадолго становится намного больше соперников, что сильно помогает, когда враги обступили со всех сторон.

Думаю, что в релизной версии каждый игрок найдет себе героя по душе. К тому же в Marvel’s Avengers обещают добавить Соколиного глаза и эксклюзивного Человека-паука для PS4.

Собираем команду

Как мы уже говорили ранее у вас есть база – старый хеликэрриер. Здесь вы берете задания и отправляетесь их выполнять в кооперативе с тремя другими игроками. Можно пригласить в рейд друзей или дождаться, когда вам подберут напарников из интернета. К сожалению, в закрытой бете для журналистов приходилось очень долго ждать пока найдут напарника. Поэтому пришлось выбирать соратников под управлением ИИ. Но даже с ними стало понятно, что подобные миссии разработчикам нужно усложнять.

Я понимаю, чем руководствовались авторы – игроки выбирают любимого супергероя, собираются вчетвером и идут спасть планету от очередной напасти. Звучит круто. Но на деле вы оказываетесь на локации и сражаетесь с волнами врагов. И когда вас четверо – битвы выглядят эффектно, но заканчиваются очень быстро. Не хватает челленджа. Хочется, чтобы миссии были масштабнее и продуманнее.

Ищем баги и собираем лут

Несмотря на наличие сюжета, Marvel’s Avengers все же является игрой-сервисом. Здесь на локациях вам периодически будут встречаться ящики с различными усилениями, коллекционными комиксами и прочим лутом. Но я бы не сказал, что его прям слишком много. Как для игры-сервиса это слабовато. К примеру, меня расстроило то, что комиксы нельзя читать. Можно просто посмотреть на обложку и все. Это большое упущение.

Еще разработчики заявляли, что в игре будет кастомизация. И да, в бете есть наборы различных костюмов, в которых можно разгуливать. Но вот какой-то более глубокой кастомизации я не заметил. Вы можете прокачивать отдельные элементы, вроде браслетов и прочего. Но это никак не будет отображаться визуально. В момент прокачки камера фокусируется на выбранном элементе, вокруг возникают какие-то гличи, но сам элемент остается таким же. Меняются только цифры. Если это баг беты – понять можно. Но если нет, тогда это странно. Зачем акцентировать визуальное внимание на деталях, которые внешне не меняются от усовершенствования.

Самих костюмов тоже пока не так уж и много. У Халка мне понравилось всего два. Остальные – это были просто перекрашенные в разные цвета версии одного и того же наряда. У других героев та же ситуация с гардеробом.

И раз уж мы заговорили про внешний вид, стоит упомянуть о том, как выглядит игра. Как для бета-версии Marvel’s Avengers смотрится неплохо, но некоторые вещи все же расстраивают. Не всегда подгружаются текстуры высокого разрешения или с ними происходит какая-то странность. К примеру, у одного из ведущих местных новостей на глазу черная повязка, поверх которой очки. В трейлерах она хорошо показана. А в бете сделано так, что просто половина очков прозрачная, а половина – черная. Причем видно, что так не должно быть.

Еще иногда можно заметить проблемы с освещением. Свет в некоторых сценах никак не взаимодействует с персонажами – если герой проходит через лучи света, он их не перекрывает. Ну и изредка пропадают фразы озвучки.

Повторюсь это только бета-версия, поэтому удивляться не стоит. Но если Crystal Dynamics собирается выпустить Avengers 4 сентября, то им придется изрядно кранчить, чтобы отполировать игру как следует.

И да, и нет

Спустя три дня закрытого бета-теста я немного изменил свое мнение о Marvel’s Avengers. У игры определенно есть потенциал. Здесь есть интересные персонажи. А если разработчики улучшат и разнообразят миссии, то в кооперативе будет весело играть с друзьями. И не стоит забывать, что в Avengers есть сюжет. Да, пока судить о нем рано, но в завязке мы увидели нескольких культовых антагонистов Marvel, включая Таскмастера и Мерзость – суперзлодеея, которого в фильме «Невероятный Халк» сыграл Тим Рот.

В то же время, у игры есть и недостатки. И если Crystal Dynamics не припасла пару тузов в рукаве, то игру может ждать провал несмотря на громкое имя «Мстителей».

Однако вы сами сможете оценить качество игры 14 и 21 августа, когда пройдут два этапа открытого бета-тестирования для всех владельцев PlayStation 4.

Сергей Коршунов