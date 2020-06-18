Загрузить игру пользователи Uplay могут уже сейчас.

Экшн Assassin’s Creed Origins станет временно бесплатным. Акция пройдет в сервисе цифровой дистрибуции Uplay с 19 по 21 июня.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщила студия Ubisoft.

Разработчики отметили, что загрузить игру пользователи Uplay могут уже сейчас, а начать играть бесплатно можно будет уже завтра в 23:00 по киевскому времени. Весь прогресс в игре с бесплатных выходных будет перенесен в полную версию. На нее в Uplay действует скидка 80%.

Еще стоит отметить, что до 25 июня в PS Store на Assassin’s Creed Origins также действует скидка 73%. Игру можно приобрести за 499 грн.

Трейлер Assassin’s Creed Origins

Что такое Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Origins – это приквел к серии экшенов про древний орден ассасинов. Действия игры разворачиваются в Древнем Египте. По сюжету главный герой, меджай по имени Байек, оказывается втянут в противостояние с людьми, которые впоследствии организуют Орден Тамплиеров. Assassin’s Creed Origins вышла в 2017 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На агрегаторе Metacritic ПК-версия игры получила 84 балла от критиков и 6,8 балла от пользователей.

Напомним, в другом цифровом магазине, GOG, стартовала раздача третьей части «Ведьмака». Получить бесплатную копию The Witcher 3: Wild Hunt для GOG могут те, кто уже приобрел игру на PlayStation 4, Xbox One или ПК. Те, у кого уже есть эта игра в GOG, получат бесплатную копию третьего «Ведьмака», которую можно подарить. Акция продлится до 23 июня.

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