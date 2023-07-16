Настраивать силу отдачи можно будет через приложение.

Ubisoft в партнерстве с компанией OWO представили футболку с тактильной отдачей по мотивам грядущей Assassin's Creed Mirage. Продукт, как сообщается, позволит почувствовать себя главным героем игры, увеличивая иммерсивность игрового опыта.

В описании товара говорится следующее: "При использовании системы OWO, вы сможете ощущать движения во время уничтожения ваших целей. Однако будьте осторожны! Не подпускайте врагов слишком близко, иначе вы почувствуете последствия".

Впервые футболка OWO была представлена на CES 2023. С помощью электрических импульсов, передаваемых через 12 токопроводящих пластин она имитирует до 30 различных ощущений, включая "укус насекомого или удар кулаком". Причем на максимальном уровне удары могут быть даже слегка болезненными – а их интенсивность настраивается через фирменное приложение.

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Вместе с футболкой покупатели получат цифровой код на загрузку Assassin's Creed Mirage. Устройство будет совместимо со всеми версиями игры, включая ПК и консоли.

Стоимость и дату выхода продукта пока не называют. К слову, оригинальная OWO Skin стоит €399.

Assassin's Creed Mirage — основные подробности

События игры разворачиваются за 20 лет до AC Valhalla. Местом действия станет Багдад, который разделен на четыре района. Жители города будут активно реагировать на действия Басима – главного героя игры.

Геймплей в "Мираже" вдохновлен дебютными частями франшизы. Ролевых элементов, например, повышения уровня и выбора реплик в диалогах, не будет. Зато появятся новые анимации, а все аспекты игрового процесса станут более отточенными.

Основной акцент в игре делается на стелсе и элементах геймплея, которые присутствовали в ранних частях франшизы.

Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября 2023 года на всех актуальных Xbox и PlayStation, а также ПК.

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