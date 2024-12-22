Аманда Овертон хотела бы переместиться куда-то восточнее.

Пока продолжение "Аркейн" находится в разработке, сценаристка сериала Аманда Овертон поделилась, в какой регион мира Рунтерры она бы хотела отправиться в следующем шоу.

Этим она поделилась с изданием Games Radar. По её словам, наибольший интерес для неё представляет Иония, как нечто очень культурно отличающееся от Пилтовера и Зауна.

Иония - островное государство в мире League of Legends, вдохновлённое культурой Азии, в частности Китаем. В "Аркейн" нам дали одним глазком посмотреть на Ионию во флешбеке Мэл Медарды в первом сезоне, где её мать Амбесса казнила принцессу государства.

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Но всё же основной причиной для выбора Ионии в качестве места действий для Овертон остаются персонажи. Для неё это большой простор, чтобы детально закопаться в истории героев, и изучить множество тем, к примеру матриархат, который действует на территории государства:

"Там столько потрясающих чемпионов, в которых можно углубиться. Это настолько богатая тема. Я надеюсь, что у нас получится показать, как выглядит матриархат, потому что, мне кажется, такого еще не было на телевидении. В Фрельйорде – матриархат, и я такая: 'Вот это да! Я никогда такого не видела!'"

И вправду, только в игре 21 герой родом из Ионии, это не считая персонажей, которых напишут специально для сериала, разгуляться есть где.

Ранее создатель Arcane Кристиан Линке рассказывал, что в следующих шоу они продолжат истории некоторых персонажей из первых двух сезонов сериала.

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