Премьера второго сезона "Аркейн" назначена на 9 ноября.

Уже завтра состоится премьера ожидаемого продолжения "Аркейн", экранизации League of Legends. Первый сезон сериала вышел в 2021 году и стал одной из самых успешных экранизаций видеоигр в истории.

Один из создателей сериала Алекс Йи дал интервью изданию Games Radar, в котором поделился, что потратил "безумное" количество времени на написание последней реплики в сериале. По словам Алекса, на последние предложения у него ушло около 27 часов. "Я просто сидел и думал: 'Что здесь написать? Какими словами можно закончить такой сериал?'".

Также Йи объяснил причину таких долгих раздумий: сценарист не хотел, чтобы сериал ощущался как политическое высказывание, но оказалось, что отделить мир Рунтерры от нашего - очень трудно. Алекс чувствовал, что вкладывает в уста персонажей свою позицию, хоть речь идёт и о вымышленном конфликте в ненастоящей вселенной.

Премьера второго сезона Arcane состоится 9 ноября. Netflix будет выпускать по три серии каждые две недели.

Немного об "Аркейн"

"Аркейн" - это анимационный сериал, основанный на вселенной популярной игры League of Legends. Созданный компанией Riot Games в сотрудничестве с французской анимационной студией Fortiche Productions, сериал вышел на платформе Netflix в ноябре 2021 года. "Аркейн" получил широкое признание за свою впечатляющую анимацию, глубокий сюжет и развитие персонажей.

Сюжет разворачивается в двух контрастных городах: процветающем Пилтовере и угнетённом Зауне. История фокусируется на двух сёстрах, Вай и Джинкс, которые оказываются по разные стороны конфликта, раздирающего их мир. Сериал исследует темы социального неравенства, семейных уз и технологий, способных изменить баланс сил.

"Аркейн" стал самым дорогим мультсериалом в истории. На производство двух сезонов ушло 250 миллионов долларов.

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