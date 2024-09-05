Хитовое шоу по мотивам League of Legends вернется на экраны в ноябре.

Netflix наконец-то представила полноценный трейлер второго сезона "Аркейн", анимационного сериала по мотивам игры League of Legends. Первый сезон, по мнению критиков и обычных зрителей, стал чуть ли не лучшей адаптацией игр на телеэкранах.

Второй сезон сериала продолжит историю, которую мы оставили целых три года назад – и, как видно из видеоролика, ситуация достигла своего апогея. Вай признает правоту Кейтлин и говорит о том, что ее сестра Паудер (Джинкс), которую она знала раньше, больше не существует. В новом сезоне противостояние Пилтовера и Зауна выйдет на новый уровень, как и разборки сестер.

Шоураннеры описывают второй сезон словами "война" и "рубикон". Известно, что он станет для сериала последним, после чего авторы планируют заняться адаптацией другой истории из League of Legends.

Второй сезон "Аркейна" выйдет в ноябре 2024 года. Точной даты пока нет, но, судя по утекшим промо, премьера запланирована на 9 ноября.

Аркейн второй сезон трейлер

"Аркейн": основные подробности

Это анимационный сериал по мотивам League of Legends — знаменитой МОВА от студии Riot Games. За создание ленты отвечала французская команда Fortiche, а все эпизоды вышли в стриминговом сервисе Netflix.

Сюжет демонстрировал Пилтовер и Заун — две части одного города, которые сильно отличаются между собой. Первая — это пристанище элит и высоких технологий. А вторая — трущобы, ставшие домом для преступников и обездоленных.

Баланс между Пилтовером и Зауном оказывается под угрозой, когда удается изобрести Хекстек – технологию для управления магической энергией.

Премьера "Аркейн" состоялась 6 ноября 2021 года.

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