Apex Legends может выйти на смартфоны уже в этом году

На релизе мобильная версий королевской битвы будет доступна только в одном регионе.

Шутер в жанре королевской битвы Apex Legends может выйти на смартфоны уже в конце 2020 года.

Об этом, по данным портала VGC, заявил исполнительный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон.

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Компания Electronic Arts планирует в конце этого года организоваться мягкий запуск Apex Legends на смартфонах. Это означает, что игра сначала выйдет только в каком-то одном регионе. Похожая ситуация была недавно с Plants vs. Zombies 3, которая вышла изначально только на Филиппинах. Или же с мобильной версией платформера Crash Bandicoot, который был выпущен в ранний доступ только в нескольких регионах.

Что такое Apex Legends

Apex Legends – это многопользовательский шутер от первого лица в жанре королевской битвы, разработанный студией Respawn Entertainment. В игре на одной карте до 60 игроков, действующих группами по три человека, сражаются друг против друга.

Напомним, переносить шутер Apex Legends на мобильные платформы компания Electronic Arts начала еще в прошлом году. На недавней конференции EA Play 2020 разработчики заявили, что уже этой осенью Apex Legends выйдет в Steam и на Nintendo Switch. Кроме того, игра получит поддержку кроссплея между всеми платформами.

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