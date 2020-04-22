Стартовало тестирование мобильной версии игры Crash Bandicoot (видео)

Crash Bandicoot Mobile доступна на Android в некоторых регионах.

Компания Activision выпустила в тестовом режиме мобильную версию легендарной игры Crash Bandicoot. В данный момент игра доступна на Android только в некоторых регионах. В украинском Google Play релиз Crash Bandicoot Mobile еще не состоялся.

Геймплей Crash Bandicoot Mobile

Мобильная версия Crash Bandicoot будет раннером, где герою предстоит бегать по локациям, преодолевая препятствия. Игроку нужно прыгать, скользить, уворачиваться от ящиков со взрывчаткой, собирать фрукты, а также сражаться с боссами. Локации Crash Bandicoot Mobile созданы вручную и содержат секретные зоны.

В Crash Bandicoot Mobile у игрока есть своя база, где можно открывать задания и собирать оружие.

На данный момент неизвестно, когда состоится официальный релиз игры.