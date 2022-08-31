Официальных подробностей новой игры пока нет.

Студия Hangar 13 и издательство 2K Games анонсировали новую часть Mafia. Разработчики объявили о создании продолжения в честь двадцатилетия серии. Пользователи также получат подарок в рамках празднования юбилея — первую игру из трилогии в Steam.

О новой Mafia рассказал генеральный менеджер Hangar 13 Роман Хладик в интервью на официальном сайте франшизы. Руководитель успел потрудиться над всеми играми серии.

"Я рад подтвердить, что мы начали работу над совершенно новым проектом Mafia! Хотя до его запуска еще несколько лет, и пока мы не можем сообщить никаких подробностей, но мы очень рады продолжению работы над любимой франшизой и возможности порадовать наших игроков новыми историями", — заявил Хладик.

Відео дня:

А что касается раздачи Mafia: The City of Lost Heaven, то акция стартует завтра и продлится до 5 сентября. Любой желающий сможет зайти на страницу игры в Steam и добавить ее в личную библиотеку.

Подробности новой части Mafia

Хотя разработчики не раскрыли никаких деталей, ранее журналисты издания Kotaku провели расследование и выяснили детали.

За создание проекта отвечает подразделение Hangar 13 из Брайтона. Игра проходит под кодовым названием Nero и станет приквелом трилогии.

Проект создается на движке Unreal Engine 5, который заменил проприетарную технологию Hangar 13 под названием Illusion Engine.

Инсайдер и ведущий подкаста XboxEra Ник Бейкер, известный под псевдонимом Shpeshal_Nick, заявлял, что главным героем новой Mafia станет дон Сальери, а события будут разворачиваться на Сицилии.

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