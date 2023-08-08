Новинка станет прямым продолжением Modern Warfare II и будет включать как сюжетную кампанию, так и мультиплеер

Activision официально анонсировала новую часть серии шутеров Call of Duty с подзаголовком Modern Warfare III. В честь этого издатель выпустил небольшой тизер с изобилием красного цвета и подтвердил дату выхода – игра выйдет 10 ноября.

Ожидается, что новинка станет прямым продолжением последней игры серии и будет включать как сюжетную кампанию, так и мультиплеер. Также в первом сезоне MW III должна появиться новая карта для Warzone 2.

Ранее были слухи, что Activision не выпустит крупную Call of Duty в 2023 году, прервав 18-летний ежегодный график релизов. Сначала проект задумывался как аддон для Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022), но, очевидно, что его масштабы разрослись.

Никаких конкретных подробностей об игре пока нет – полноценный показ намечен на 17 августа. Известно, что за ее создание отвечает студия Sledgehammer Games, ответственная за Call of Duty: Vanguard.

Ранее УНИАН сообщал, что геймеры массово возвращаются в старые части Call of Duty, вышедших с 2007 по 2010 годы. Все дело в том, что Activision внезапно внесла ряд исправлений в работу серверов и починила матчмейкинг.

Например, пиковый онлайн первой Black Ops подскочил до 123 000 человек, а Modern Warfare 3 – почти до 80 000 геймеров. Более того, старые Call of Duty оккупировали топ-5 американского и британского чартов Xbox Store.

Напомним, недавно наконец закончилась эпопея с Call of Duty на PlayStation. Microsoft и Sony таки достигли соглашения, по которому серия шутеров останется на консолях PlayStation. Cрок соглашения – 10 лет.

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