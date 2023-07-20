Activision внезапно починила серверы, и на фоне этого геймеры опять стали активно играть в классику.

В сети обратили внимание на то, что сотни тысяч геймеров вернулись к старым играм Call of Duty, вышедших с 2007 по 2010 годы. Все дело в том, что Activision внезапно внесла ряд исправлений в работу серверов и починила матчмейкинг.

На фоне этого геймеры ринулись играть в классические части для Xbox 360, которые можно запустить по обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series, сообщает The Verge.

Например, пиковый онлайн первой Black Ops подскочил до 123 000 человек, а Modern Warfare 3 – почти до 80 000 геймеров. Более того, старые Call of Duty оккупировали топ-5 американского и британского чартов Xbox Store.

Видео дня

На этом фоне в сети даже возникла теория, что старые части Call of Duty "вернули к жизни" перед их потенциальным добавлением в Xbox Game Pass в рамках сделки Microsoft и Activision Blizzard. Сделку должны были "закрыть" 18 июля, но дедлайн перенесли из-за проблем с британской CMA.

Напомним, на прошлой неделе закончилась эпопея с Call of Duty на PlayStation. Microsoft и Sony таки достигли соглашения, по которому серия шутеров останется на консолях PlayStation. Cрок соглашения – 10 лет.

Что известно о новой части Call of Duty 2023

Ранее были слухи, что Activision не выпустит крупную Call of Duty в 2023 году, тем самым прервав 18-летний ежегодный график релизов. Однако позже появилась информация, что до конца этого года таки выйдет полноценная часть CoD – она станет продолжением Modern Warfare II.

Название игры пока неизвестно, но, скорее всего, это будет не Modern Warfare III. Создание игры доверили студии Sledgehammer Games, ответственной за откровенно провальный Call of Duty: Vanguard.

Предположительно, новая Call of Duty выйдет в начале ноября 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Вас также могут заинтересовать новости: