В сети обратили внимание на то, что сотни тысяч геймеров вернулись к старым играм Call of Duty, вышедших с 2007 по 2010 годы. Все дело в том, что Activision внезапно внесла ряд исправлений в работу серверов и починила матчмейкинг.
На фоне этого геймеры ринулись играть в классические части для Xbox 360, которые можно запустить по обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series, сообщает The Verge.
Например, пиковый онлайн первой Black Ops подскочил до 123 000 человек, а Modern Warfare 3 – почти до 80 000 геймеров. Более того, старые Call of Duty оккупировали топ-5 американского и британского чартов Xbox Store.
На этом фоне в сети даже возникла теория, что старые части Call of Duty "вернули к жизни" перед их потенциальным добавлением в Xbox Game Pass в рамках сделки Microsoft и Activision Blizzard. Сделку должны были "закрыть" 18 июля, но дедлайн перенесли из-за проблем с британской CMA.
Напомним, на прошлой неделе закончилась эпопея с Call of Duty на PlayStation. Microsoft и Sony таки достигли соглашения, по которому серия шутеров останется на консолях PlayStation. Cрок соглашения – 10 лет.
Что известно о новой части Call of Duty 2023
- Ранее были слухи, что Activision не выпустит крупную Call of Duty в 2023 году, тем самым прервав 18-летний ежегодный график релизов. Однако позже появилась информация, что до конца этого года таки выйдет полноценная часть CoD – она станет продолжением Modern Warfare II.
- Название игры пока неизвестно, но, скорее всего, это будет не Modern Warfare III. Создание игры доверили студии Sledgehammer Games, ответственной за откровенно провальный Call of Duty: Vanguard.
- Предположительно, новая Call of Duty выйдет в начале ноября 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.