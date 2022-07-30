Проект будет хоррором с уклоном в исследование местности.

Недавно издательство Annapurna Interactive провело собственное игровое шоу, на котором зрителям представили несколько новинок. Одной из них стал хоррор с элементами выживания The Lost Wild, где пользователи попадут на большой остров с динозаврами.

Дебютный трейлер проекта запомнился реалистичной графикой. Разработчики из студии Great Ape Games хорошо потрудились над растительностью, освещением и моделями динозавров. Если на релизе The Lost Wild будет выглядеть именно так, то сможет привлечь часть покупателей благодаря одному лишь внешнему виду.

История игры посвящена расследованию тайны в сердце острова, на котором разворачиваются все события. Пользователям предстоит тщательно исследовать местность и искать полезные предметы, чтобы повысить свои шансы на выживание. Основным источником опасности в The Lost Wild будут динозавры.

Игроку придется избегать встреч с хищниками и отвлекать их вспомогательными средствами. А если пользователя заметят, то останется только бежать и прятаться в укромном месте.

The Lost Wild — другие подробности

История в хорроре подается через разговоры с таинственным собеседником по рации. С его помощью игроки узнают, что произошло на острове, и откуда взялись динозавры.

Сражений в The Lost Wild нет, но способы кратковременно защититься от врагов будут. Например, можно поджечь факел или выстрелить из ракетницы. Это позволит напугать хищников, и они отступят. Разработчики обещают реализовать разные комбинации огня и нелетального оружия.

The Lost Wild выйдет в 2024 году исключительно на ПК, точная дата релиза не сообщается.

Вас также могут заинтересовать новости: