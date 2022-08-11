Мультфильм посвятят становлению Кенши и его противостоянию с Кано.

Warner Bros. Animation представила новый анимационный фильм по мотивам знаменитой игровой серии файтингов Mortal Kombat. Картина получила название Mortal Kombat Legends: Snow Blind и посвящена борьбе Кенши против Кано с его командой головорезов.

Дебютный трейлер показывает, как главный злодей захватил мирную деревню. В этот момент на экране мелькает множество известных персонажей: Кабал, Ферра и Торр, Эррон Блэк и другие. Затем зрителям демонстрируют, как главный герой Кенши теряет зрение и начинает изнурительные тренировки, чтобы сразить Кано.

Дальнейшие кадры ролика показывают битвы протагониста с разными противниками. Среди них есть и Шанг Цунг, которому наверняка отведена важная роль в истории. Кенши также дрался с Тремором и, судя по всему, Кирой. А союзником главного героя станет хорошо известный всем фанатам игровой серии Саб-Зиро.

Mortal Kombat Legends: Snow Blind: что еще известно

Это третья лента из новой линейки анимационных фильмов Mortal Kombat Legends. Первой была Scorpion's Revenge, а второй — Battle of the Realms.

За сценарий Snow Blind отвечает Джереми Адамс. Он же писал сюжеты к предыдущим частям серии. Это будет его последний мультфильм в линейке.

Mortal Kombat Legends: Snow Blind выйдет на DVD и в цифровых сервисах, однако дата релиза пока не сообщается.

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