Это будет уже двенадцатая номерная игра в серии.

Старший производственный менеджер NetherRealm Studios Джонатан Андерсен недавно опубликовал фотографию своего стола. На изображении присутствует куча рисунков с персонажами из игр компании, а также виднеются нижние части двух мониторов с открытыми документами. Пользователи внимательно изучили снимок и нашли на нем подтверждение разработки Mortal Kombat 12.

Джонатан Андерсен удалил картинку через десять минут после публикации. Но игроки успели распространить ее в Сети. Как передает портал VGC, на правом мониторе можно заметить документ MK12_Mast. Если файл с таким названием существует, значит, NetherRealm трудится именно над Mortal Kombat 12, а не Injustice 3 или файтингом с героями Marvel, как ранее говорилось в слухах.

На левом мониторе Андерсена заметили открытое видео с предупреждением для других разработчиков. Производственный менеджер написал: "Наши фанаты охотно обшаривают интернет в поисках любых следов. Будьте особенно осторожны с этим материалом".

Кратко о Mortal Kombat

Первая часть франшизы вышла в далеком 1992 году. Сейчас серия включает 25 проектов, среди которых есть ответвления и переиздания.

Mortal Kombat 11 получила отличные отзывы от прессы и пользователей. На Metacritic (PS4-версия) у нее стоит оценка 82 балла от критиков. А продажи MK11 еще летом прошлого года превысили 12 миллионов копий.

Редактор VentureBeat Джефф Грабб давно сообщал, что NetherRealm Studios разрабатывает именно Mortal Kombat 12. Это выгодно для компании, с финансовой точки зрения.

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