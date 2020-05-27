В Animal Crossing воссоздали знаменитую игру про вредного гуся (видео)
В Animal Crossing: New Horizons воссоздали Untitled Goose Game.
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Пользователь твиттера с ником KiriDomo создала на своем острове деревню из игры про вредного гуся.
Она добавила на остров нужные цветы, плитку с правильным узором, фигурку фламинго, гнома и даже знак "Нет гуся". В пабе не хватает нескольких стульев, зато есть сад и дедушкин дартс.
В Animal Crossing можно найти практически все вещи, необходимые для Untitled Goose Game, кроме самого гуся. Однако и из этой ситуации есть выход: с помощью рецепта Decoy Duck можно создать приманку для охоты, которая выглядит, как настоящая утка.
Untitled Goose island is coming along#AnimalCrossing#ACNHpic.twitter.com/y4y2CPm075— Kimie Cat (@KiriDomo) May 24, 2020
Напомним, берлинская компания Reference Festival провела первый виртуальный модный показ в игре Animal Crossing: New Horizons. Во время шоу, идея проведения которого принадлежит фотографу Каре Чанг и стилисту Марку Герингу, аватары прошли по подиуму в костюмах, вдохновленных одеждой от Loewe и Prada.