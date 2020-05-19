Разработчики создали костюмы в стиле Лары Крофт для Animal Crossing: New Horizons

Дизайн одежды основан на трех видах костюмов Лары Крофт.

Компания Crystal Dynamics, которая занимается разработкой игр серии Tomb Raider, создала одежду в стиле Лары Крофт для игры Animal Crossing: New Horizons.

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Разработчики поделились кодом с кастомными образами на официальной странице в Tumblr.

Дизайн одежды основан на трех видах костюмов Лары Крофт: классическом, расхитительнице гробниц из Tomb Raider: Angel of Darkness и на костюме из перезапуска Tomb Raider 2013 года.

Animal Crossing: New Horizons - симулятор жизни, разработанный Nintendo EPD и изданный Nintendo для гибридной консоли Nintendo Switch 20 марта 2020 года. Игровой процесс протекает на необитаемом острове. Игрок берет на себя роль настраиваемого жителя-человека, прибывающего на остров после покупки пакета услуг у Тома Нука. Исследуя остров в реальном времени, игрок может делать это любым удобным ему способом, собирая и обрабатывая предметы, ловя насекомых и рыбу, и превращая необитаемый остров в город с антропоморфными животными.

Напомним, британская компания Olivia's открыла вакансию консультантов по интерьерам для игры Animal Crossing: New Horizons.