Из двадцатимиллионной аудитории владельцев Switch в Европе больше трети пользователей приобрели симулятор жизни на острове.

Animal Crossing: New Horizons установила рекорд по продажам среди игр Nintendo в Европе. Всего за год после релиза ее купили 7 миллионов человек. Данные учитывают, как физические, так и цифровые копии.

Как отметили в Nintendo, больше трети из двадцатимиллионной аудитории владельцев консоли Switch в Европе приобрели Animal Crossing: New Horizons.

"Мы очень благодарны всем игрокам в Европе, которым так полюбилась Animal Crossing: New Horizons", – заявил президент Nintendo of Europe Стефан Боле.

По состоянию на конец 2020 года общий тираж игры в мире превысил 31 миллион копий.

Подробней про Animal Crossing: New Horizons

В этой игре пользователи приезжают на необитаемый остров, где будут обустраивать свою жизнь, добывать ресурсы, создавать инструменты и делать мебель для дома. Постепенно дикий остров можно превратить в процветающее место, меняя окружающий пейзаж и формируя русла речек и водопадов.

Остров меняется в зависимости от времени года. К примеру, с наступлением весны в игровом мире появляются различные жучки и рыбки, которых можно ловить.

Игроки могут посещать острова друг друга, чтобы общаться или собирать материалы.

Animal Crossing: New Horizons вышла 20 марта 2020 года на Nintendo Switch. Игра быстро обрела популярность и начала привлекать знаменитостей. Поклонниками Animal Crossing оказались Элайджа Вуд, исполнивший роль Фродо во "Властелине колец", а также Дэнни Трехо, известный по фильмам "От заката до рассвета" и "Мачете".

Вскоре после релиза бренды Valentino и Marc Jacobs выпустили виртуальные коллекции одежды для персонажей New Horizons. А сценарист фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории" гэри Уитта запустил в игре ток-шоу Animal Talking, куда приходили Gorillaz, Стинг и даже глава Xbox Фил Спенсер.

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Автор: Сергей Коршунов