Всё дело в том, что студии выбирают окна релизов своих проектов, оглядываясь на игру от Rockstar.

Директор консалтинговой компании Newzoo Бен Портер считает, что будущее многих игровых студий зависит от того, выйдет ли GTA 6 в этом году, и перенос релиза может стать катастрофой для некоторых из них.

В интервью PC Gamer на GDC 2025, Портер отметил, что если студии отсчитывают дни, ожидая выхода игры, а затем она откладывается на несколько месяцев, им предстоит столкнуться с серьёзными проблемами:

"Если вы играете на ожиданиях от выхода GTA 6, а игра задерживается на несколько месяцев, что вы будете делать? Вам либо нужно будет выпустить свой проект в пустоту, либо продлить бюджет на дополнительные полгода, и я уверен, что некоторые компании окажутся на грани краха".

Релиз GTA 6 намечен на осень этого года, однако индустрия игр давно привыкла к переносам, и вполне вероятно, что игра может быть отложена до 2026 года. Портер напомнил, что такие игры, как Cyberpunk 2077, Starfield и Assassin’s Creed Shadows, тоже пережили переносы.

Видео дня

Интересно, что релиз Borderlands 4, который назначен на 23 сентября, также может служить косвенным указанием на возможный перенос GTA 6, ведь обе игры издаёт Take-Two Interactive. Пока что же релиз GTA 6 официально запланирован на осень, а директор Take-Two Штраус Зельник уверяет, что переносов не будет.

Несмотря на это, Портер не уверен, что выход GTA 6 даст индустрии тот самый долгожданный толчок: "Говорят, что GTA 6 оживит рынок, и я думаю, что в этом есть доля правды, но я не уверен, что это будет всесторонне положительный эффект".

Ранее технические эксперты из Digital Foundry проанализировали улучшенную версию GTA 5 для ПК и пришли к выводу, что Rockstar использовала там графические технологии, которые разрабатывались для GTA 6.

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