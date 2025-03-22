Директор консалтинговой компании Newzoo Бен Портер считает, что будущее многих игровых студий зависит от того, выйдет ли GTA 6 в этом году, и перенос релиза может стать катастрофой для некоторых из них.
В интервью PC Gamer на GDC 2025, Портер отметил, что если студии отсчитывают дни, ожидая выхода игры, а затем она откладывается на несколько месяцев, им предстоит столкнуться с серьёзными проблемами:
"Если вы играете на ожиданиях от выхода GTA 6, а игра задерживается на несколько месяцев, что вы будете делать? Вам либо нужно будет выпустить свой проект в пустоту, либо продлить бюджет на дополнительные полгода, и я уверен, что некоторые компании окажутся на грани краха".
Релиз GTA 6 намечен на осень этого года, однако индустрия игр давно привыкла к переносам, и вполне вероятно, что игра может быть отложена до 2026 года. Портер напомнил, что такие игры, как Cyberpunk 2077, Starfield и Assassin’s Creed Shadows, тоже пережили переносы.
Интересно, что релиз Borderlands 4, который назначен на 23 сентября, также может служить косвенным указанием на возможный перенос GTA 6, ведь обе игры издаёт Take-Two Interactive. Пока что же релиз GTA 6 официально запланирован на осень, а директор Take-Two Штраус Зельник уверяет, что переносов не будет.
Несмотря на это, Портер не уверен, что выход GTA 6 даст индустрии тот самый долгожданный толчок: "Говорят, что GTA 6 оживит рынок, и я думаю, что в этом есть доля правды, но я не уверен, что это будет всесторонне положительный эффект".
Ранее технические эксперты из Digital Foundry проанализировали улучшенную версию GTA 5 для ПК и пришли к выводу, что Rockstar использовала там графические технологии, которые разрабатывались для GTA 6.