Авторы надеются, что кто-то продолжит их дело.

Разработчики Fallout: Vault 13, фанатского ремейка первой части серии на движке Fallout 4, объявили об остановке производства. У команды не хватает ресурсов для завершения проекта.

Об этом разработчики объявили в своих социальных сетях. Такой шаг команде дался не просто, но это верное решение. На это Vault 13 сподвигло выгорание, личные проблемы сотрудников и сложности в поисках новых разработчиков. Bethesda никак на это не повлияла, отметили в сообщении.

Всего два месяца назад Vault 13 опубликовала демо проекта на Nexus Mods. Там было доступна одна большая зона для исследования, которую разработчики назвали The Inyo, туда вошли Убежища 13 и 15, Шэйди Сендс и база Ханов.

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Однако авторы не хотят, чтобы их работа просто пропала. В ближайшее время они опубликуют все свои наработки на Nexus Mods, Vault 13 надеется, что кто-то подхватит проект и даст ему вторую жизнь.

Также команда выпустит ретроспективу разработки, где расскажут весь путь создания ремейка со всеми проблемами и трудностями.

Напомним, что раньше мы рассказывали о более успешном моде для Fallout 4. Масштабную модификацию Fallout: London скачали уже почти миллион раз. Разработчики поблагодарили фанатов и объявили, что готовят новый большой патч, который исправит огромное количество технических ошибок.

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