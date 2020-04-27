Alien: Isolation в Steam отдают со скидкой в 95%

Распродажа игр про Чужого продлится до 28 апреля.

В магазине цифровой дистрибуции Steam проходит распродажа под названием Alien Day, в рамках которой можно получить игры про Чужого со скидкой до 95%. Акция продлится до 28 апреля.

Самую большую скидку получила одна из лучших игр про Чужого – Alien: Isolation. Ее отдают всего за 24 грн.

Трейлер Alien: Isolation

О чем Alien: Isolation

Alien: Isolation – это хоррор, созданный по мотивам оригинального фильма Ридли Скотта. По сюжету Аманда, дочь Эллен Рипли отправляется на торговую станцию «Севастополь», куда доставили черный ящик корабля «Ностромо», на котором работала ее мать. По прибытии выясняется, что станция практически опустела, поскольку на нее пробрался смертоносный инопланетный монстр – Чужой. Теперь Аманде нужно выжить и найти способ спастись. Игра примечательна тем, что здесь очень подробно воссозданы декорации оригинального фильма. К тому же, главная героиня не может убить Чужого, поэтому основной геймплей основан на том, что Аманде нужно прятаться от монстра, делать ловушки, отвлекать его и стараться избегать с ним встречи. Игра вышла в 2014 году и было тепло принята критиками и геймерами.

Помимо Alien: Isolation в Steam также можно получить по скидке шутеры Aliens: Colonial Marines и Aliens vs Predator. Кроме того, со скидкой 80% – за 264 грн можно приобрести сборник Alien Bundle, куда вошли игры Alien: Isolation, Aliens: Colonial Marines и Aliens vs Predator.

Напомним, в PS Store стартовала распродажа «Хиты Японии», в рамках которой скидки до 80% получили Resident Evil 2 Remake, Dark Souls 3, Monster Hunter World: Iceborne и еще около 360 игр.