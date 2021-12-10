В ролике продемонстрировали битву главной героини и ее отряда против великана.

Senua's Saga: Hellblade II, сиквел Hellblade: Senua's Sacrifice, анонсировали два года назад на The Game Awards. А на недавней церемонии награждения студия Ninja Theory впервые поделилась геймплейным трейлером своего экшена. Ролик отметился запредельно реалистичной графикой.

На видео показывается побережье с пещерой, в которую отправилась главная героиня Сенуа со своим отрядом. Девушка по-прежнему страдает от психического расстройства. Это подтверждают шепчущие голоса в ее голове. Героиня вместе с соратниками решили убить великана, обитающего в пещере. Сначала бойцы двигались в полутьме, а потом вышли на более-менее освещенный участок. Там они увидели своего ужасающего врага с телом в шрамах.

Далее в трейлере показывается, как Сенуа бросила огненное копье в противника. Девушка подожгла великана, однако пламя перебросилось и на ее союзников. Затем началась масштабная битва: воины пытались атаковать врага, но он не сдавался и преследовал главную героиню с союзниками.

Что еще стало известно из трейлера Senua's Saga: Hellblade II

В игре будет запредельно реалистичная графика. Освещение, анимации, тени, детализация — все это реализовано на совершенно новом уровне качества.

Судя по отдельным кадрам, в Hellblade II появится разрушаемость, хотя есть вероятность, что ее добавят только в отдельные сцены.

Возможно, великан станет одним из боссов в игре. В конце трейлера Сенуа встретилась с ним лицом к лицу.

Автор: Назар Степорук