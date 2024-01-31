Подписчикам PS Plus стала доступна пробная версия атмосферного приключения Remedy.

У пользователей консолей PlayStation 5 появилась возможность бесплатно сыграть в Alan Wake 2 – одну из лучших игр 2023 года.

Подписчикам PS Plus Deluxe и Premium стала доступна 3-часовая пробная версия атмосферного приключения Remedy. Пройти игру за это время не получится, но вполне хватит, чтобы составить первое впечатление и определиться, покупать полную версию или нет.

Ранее в PS Plus добавили пробные версии таких хитов, как God of War Ragnarok, Persona 5 Royal и Baldur's Gate 3. При покупке полной версии весь прогресс из пробной версии переносится в основную игру.

Релиз Alan Wake 2 состоялся 27 октября 2023 года. Обозреватели и обычные игроки сошлись во мнение, что сиквел удался и 13 лет ожидания того стоили. Средний балл игры составил 91 из 100, это один из самых высокооцененных тайтлов последних лет.

В игре реализованы два протагониста – писатель Алан Уэйк, который пытается выбраться из потустороннего мира, и агент ФБР Сага Андерсон. Их сюжетные линии постоянно пересекаются, создавая цельную историю, а игроки во время прохождения могут свободно переключаться между ними.

По жанру Alan Wake 2 – сервайвел-хоррор с элементами детектива и триллера, но концептуально это самый настоящий артхаус. Исследование локаций и перестрелки щедро разбавлены стильными вставками с живыми актерами. Авторы даже добавили в игру полноценный мюзикл. А еще игра получила официальную украинскую локализацию.

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