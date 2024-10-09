LittleBigPlanet 3 пропадёт из Playstation Store 31 октября.

Sony уберёт из продажи LittleBigPlanet 3 и все дополнения к игре уже 31 октября. В этом году игре исполняется 10 лет.

Об этом заявила Sumo Digital, которая и разработала игру в 2014 году эксклюзивно для PS3 и PS4. Студия отметила, что это последний шанс приобрести игру. При этом купившие LittleBigPlanet 3 сохранят доступ к игре после изъятия проекта из Playstation Store.

В последние годы сервера LittleBigPlanet подвергались многочисленным атакам злоумышленников, включая DDoS-атаки, появление оскорбительных сообщений об ошибках и даже эксплойты, позволявшие банить игроков. В итоге, в 2021 году Sony была вынуждена отключить все серверы игры, за исключением серверов третьей части. Однако уже через три года, в апреле 2024, Sony пришлось отключить сервера и у триквела.

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Напомним, что BAFTA собрала список самых культовых героев видеоигр. Главный герой LittleBigPlanet Сэкбой оказался там на 5-м месте, обойдя Пакмена и Пикачу.

Что нужно знать о LittleBigPlanet 3

LittleBigPlanet 3, созданная студией Sumo Digital вышла в 2014 году на PlayStation 3 и PlayStation 4. Эта часть продолжила традиции серии, предлагая игрокам увлекательные пазл-платформенные уровни, а также мощные инструменты для создания собственного контента. В LittleBigPlanet 3 появились новые персонажи с уникальными способностями, что расширило возможности прохождения и привнесло разнообразие в геймплей. Игра получила в основном положительные отзывы, её рейтинг на Metacritic составил 79 баллов из 100, а игровое сообщество признало её одним из лучших эксклюзивов Sony.

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