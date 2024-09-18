У девушки умер родной брат.

Американская актриса и бывшая невеста боксера Владимира Кличко - Хейден Панеттьери - впервые рассказала о мучительной потере близкого человека. Об этом пишет издание Рeople.

Оказалось, что в прошлом году умер ее родной брат Дженсен. Ему было 28 лет. Причиной смерти стала болезнь сердца.

"Он был моим единственным братом, и моей задачей было защищать его. Когда я потеряла Дженсена, я почувствовала, что потеряла половину своей души", - рассказала актриса.

Видео дня

Она также добавила, что очень тяжело пережила эту потерю. Хейден не хотела выходить из дома и из-за стресса быстро набрала вес.

"Я не чувствовала себя уверенно, чтобы надеть одежду и выйти из дома, но я также знала, что мне нужно продолжать двигаться дальше, иначе я никогда не перестану так выглядеть и чувствовать себя таким образом".

Позже 35-летняя актриса начала заниматься спортом с тренером и постепенно вернула свою привычную форму. Однако Панеттьери отмечает, что все равно чувствует пустоту в сердце без брата.

"Я всегда буду убита горем из-за этого. Я никогда не смогу с этим смириться. Неважно, сколько лет пройдет, я никогда не смогу смириться с его потерей", - отметила она.

Напомним, ранее дочь актера Алена Делона рассказала о жизни без отца.

Вас также могут заинтересовать новости: