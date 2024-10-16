Корпорация уже так делала перед релизом Starfield.

Microsoft убрала возможность оформить месяц пробной подписки Xbox Game Pass за 1 доллар. Это может быть связано со скорым выходом Call of Duty: Black Ops 6, которая будет доступна в подписке с первого дня релиза.

Как сообщает Eurogamer, сейчас на странице Game Pass доступны только стандартные месячные цены подписки.

Это уже не первый раз, когда Microsoft убирает выгодную пробную версию перед запуском крупной игры. Подобная ситуация произошла перед выходом Starfield в прошлом году.

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Call of Duty: Black Ops 6 выходит 25 октября и будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series, включая Game Pass для пользователей Ultimate и PC Game Pass. Это станет важной вехой для Microsoft, так как игра появится в сервисе после того, как компания завершила покупку Activision, издателя Call of Duty, в октябре прошлого года.

Напомним, что недавно инсайдер Том Уоррен сообщил, что Microsoft готовит крупное обновление для Xbox Cloud Gaming, которое позволит серьёзно расширить библиотеку игр в облачном сервисе компании. Новая версия позволит запускать свыше тысячи игр, и при этом не ограничиваться только проектами из Game Pass.

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