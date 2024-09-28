Дополнение погрузит игрока в космический ужас на загадочной планете.

Спустя почти год после релиза Starfield получит первое сюжетное дополнение. DLC получило название Shattered Space и Bethesda обещает, что это будет самое жуткое дополнение в истории компании.

По сюжету главный герой отправится на планету Ва’руун’кай, которая скрыта от ненужных глаз. В городе Дазра проходили секретные эксперименты с гравитационными двигателями, которые закончились трагедией для жителей планеты. Главная тема Starfield — исследование миров, отмечает Bethesda, игроку предстоит узнать историю упадка целой цивилизации и распутать клубок политических игр скрытого клана, который всё это время управлял Ва’руун’каем из тени. Дополнение покажет, как тяга к знаниям и открытиям может привести к катастрофе.

В предверии релиза DLC, Bethesda опубликовала небольшое руководство как получить доступ к Shattered Space. Владельцы Premium Edition получат дополнение бесплатно сразу после его выхода. Игроки, купившие стандартное издание, должны купить DLC отдельно, сейчас его можно предзаказать в Steam за 760 гривен. Обладателям подписки Xbox Game Pass не дадут Shattered Space, чтобы опробовать дополнение нужно проапгрейдить версию игры до Premium Edition.

Видео дня

Контент Shattered Space будет доступен сразу после окончания вступительного квеста "Один маленький шаг". Игрок получит сигнал бедствия от отдалённой космической станции Оракл. Хоть DLC можно начать проходить и в самом начале игры, Bethesda рекомендует отложить его, пока герой не получит 35 уровень.

Релиз DLC Shattered Space для Starfield запланирован на 30 сентября в 18:00 по киевскому времени. Дополнение будет доступно на ПК и Xbox Series.

Напомним, что уже в следующем месяце выйдет новая игра в серии Batman Arkham. Это будет VR спин-офф, действия которого развернутся между Arkham Asylum и Arkham Origins.

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