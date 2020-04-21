Microsoft представила аксессуары для Xbox One X в стиле игры Cyberpunk 2077

Аксессуары поступят в продажу в сентябре 2020 года.

Компания Microsoft, которая недавно представила эксклюзивный бандл Xbox One X в стиле игры Cyberpunk 2077, показала аксессуары в той же стилистике.

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Товары представлены на официальном сайте компании.

Игроки смогут приобрести геймпад, док-станцию для его зарядки, внешние жесткие диски на 2 и 5 ТБ и беспроводные наушники в стиле Cyberpunk 2077.

Аксессуары поступят в продажу в сентябре 2020 года. В это же время выйдет и игра, и будет доступна тематическая консоль, тираж которой составит 45 тысяч экземпляров.

Выход Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября 2020 года на PS4, Xbox One и ПК.

Ранее певица Grimes рассказала подробности о своей роли в игре Cyberpunk 2077.