Grimes озвучила персонаж по имени Лиззи Уиззи.

Певица Grimes рассказала подробности о своей роли в игре Cyberpunk 2077.

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В лайв-трансляции она сообщила, что озвучила персонаж по имени Лиззи Уиззи. Видео трансляции было удалено, однако его пересказ опубликован на Reddit.

Если вы не готовы к спойлерам, то цитату Grimes лучше пропустить.

"Я сыграла Лиззи Уиззи. Эта игра будет чертовски хорошей. Я в нее не играла, но видела, как играл кто-то другой. Я играю поп-звезду, которая покончила с собой на сцене, и ей пришлось срочно делать операцию по пересадке кибернетических имплантов. Она была мертва в течение часа, а потом закончила шоу, будучи киборгом", - рассказала певица.

Выход игры Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября 2020 года.

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